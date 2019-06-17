Нижегородцы вышли на пикет против строительства храма в сквере на улице Прыгунова

В Нижнем Новгороде в субботу более 30 человек вышли на пикет против строительства церкви в сквере памяти погибших милиционеров на улице Прыгунова в Автозаводском районе, написал в Facebook председатель нижегородского отделения партии «Яблоко» Олег Родин. Активисты выступали за сохранение сквера и его дальнейшее благоустройство.

Собравшиеся развернули плакаты с надписями «Руки прочь от наших парков!», «Не ставьте крест на наших скверах!», «Не стоит храм без ОМОНовца, а сквер – без гражданина!», «Солидарность с Екатеринбургом, защита – скверу на Прыгунова». Организатором акции стало социально-экологическое движение «Олень», оно же намерено провести повторную акцию в ближайшие выходные.

Напомним, Нижегородская епархия РПЦ намерена построить в сквере часовню площадью 120 кв. м. Планировка территории пока не утверждена, земельный участок под строительство не выделен. Ранее жители уже выступали против возведения храма в сквере, но некоторые также поддержали строительство. В марте на народный сход пришли около 200 человек, выступавших как «за», так и «против» часовни в сквере. В мае на общественных слушаниях жителям также не удалось найти компромисс, и в результате эмоциональных споров одни исполнили пасхальное песнопение в поддержку строительства часовни, другие — «Интернационал», высказывая свое возмущение возведением религиозного объекта. Позже нижегородцы вышли на улицы города с одиночными пикетами против строительства храма.

Добавим, что возведение религиозных объектов на озелененных территориях стало возможным после поправок к областному закону, которые в 2016 году одобрили депутаты законодательного собрания Нижегородской области. Тогда градозащитники предупреждали парламент о возможных протестах.В 2017 году активисты провели три пикета против застройки скверов.

«В дальнейшем эта история может перерасти в противостояние жителей района, и ответственны за это будут местные власти и депутаты законодательного собрания, которые приняли закон, позволяющий строительство храмов в парках и скверах», – заявил Олег Родин.

Анастасия Еремина