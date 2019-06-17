«Экспорт и инвестиции» 19-20 июня в Челябинске состоится масштабный Международный форум «Экспорт и инвестиции»

Площадка, призванная расширить зарубежные рынки сбыта российской продукции, соберет более 300 экспортеров, предпринимателей, топ-менеджеров крупных компаний, представителей органов власти, бизнес-сообщества. Ведущие эксперты из 6 стран поделятся с участниками актуальными нюансами по завоеванию внешних рынков.



Хедлайнерами мероприятия станут ведущий лектор торговой площадки Alibaba Стэнли Ние (Stanley Nieh), который расскажет об инструментах продвижения продукции на рынок Китая через электронные платформы, и руководитель Центра поддержки и защиты экспортеров при Российско-Китайской Палате Валерий Кайгородов.

Запланированы мастер-классы и круглые столы, на которых рассмотрят основные проблемы экспортеров, варианты преодоления барьеров, возможности для инвестиций в экспорте. Работу секции «Государственная поддержка экспорта» возглавит вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Николай Дунаев.

В рамках форума пройдет заседание Российского Экспортного клуба под руководством председателя структуры, члена Совета ЧОО «ОПОРА РОССИИ», учредителя G2R Company Ltd Рушана Гиниятова. Платформа была создана в марте 2019 года и стала центром взаимодействия экспортеров и экспертов по обмену опытом, мнениями и идеями по развитию внешней торговли. Основными направлениями организации стали: проведение общественного контроля над работой РЭЦ, выстраивание диалога членов клуба с государственными органами и структурами для решения проблем, организация встреч бизнес-сообщества с экспертами.

20 июня пройдет биржа контактов для предприятий Челябинской области. В столицу Южного Урала приедут закупщики из Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Ирана и Турции. Это крупные игроки в своих странах, заинтересованные в поставках российских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Зарубежные гости также проведут консультации для челябинских предпринимателей по выходу на рынки их стран.

Организаторами мероприятий выступают Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса, Российский Экспортный клуб ОПОРЫ РОССИИ, G2R Company Ltd.

Информационный партнер – «Коммерсант – Челябинск».

Приглашаем принять участие 19 июня в Международном форуме «Экспорт и инвестиции» с 9.00-18.00 и 20 июня в бирже контактов с 11.00 – 15.00 в Radisson Blu Hotel (Челябинск, ул. Труда, 179). Участие бесплатное! Обязательна регистрация до 18 июня на сайте http://investexport.ru/

Пресс-служба оргкомитета Международного форума «Экспорт и инвестиции»