Реконструкция аварийного кинотеатра в Кемерово закончится в конце лета

Отремонтированный кинотеатр «Юбилейный» в Кемерово откроют в конце лета. Об этом сообщил глава Кемерово Илья Середюк в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказал глава города, еще год назад собственники аварийного кинотеатра хотели перестроить его в торговый центр, но властям удалось договориться с владельцами и оставить функционал здания прежним. Название также не изменится. «Собственник услышал и разработал новый проект. Изменятся интерьеры кинотеатра, там будет установлена самая суперсовременная система и звука, и спецэффектов»,— рассказал Илья Середюк.

Кинотеатр «Юбилейный» вместимостью 1,2 тыс. зрителей открылся в 1967 году к 50-летию Октябрьской революции. Трехэтажное здание вместе с земельным участком принадлежат ООО «Парк», которое возглавляет местный предприниматель Вера Евдокимова. В 2004 году здание кинотеатра реконструировали. В сентябре 2017 года владельцы кинотеатра нашли московского инвестора, готового вложить 500 млн руб. в восстановление аварийного здания.

Нина Обелюнас