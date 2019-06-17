В Самаре из-за аварии перекрыта ул. Тушинская

В понедельник с 11:00 (MSK+1) полностью перекрыта ул. Тушинская в Самаре. Речь идет об участке от ул.Партизанской до ул. Аэродромной. Об этом сообщает «РКС-Самара».

Причиной перекрытия улицы стало устранение повреждения на канализационной линии диаметром 200 мм. Сроки завершения работ не сообщаются.

Кроме того, в понедельник продолжаются работы на перекрытом участке дороги по ул. Средне-Садовой от ул. Сердобской до ул. Вольской. Они проводятся в связи с устранением утечки из земли на водопроводной линии д-700.

Георгий Портнов