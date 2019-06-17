Разведка Бельгии уволила офицера из-за подозрений в связи с российским олигархом

Бельгийские спецслужбы уволили офицера запаса, сотрудничавшего со структурами военной разведки по неполной ставке, из-за подозрений в контакте с российским олигархом, сообщила газета La Libre. Имена офицера и бизнесмена, с которым он якобы сотрудничал, не уточняются.

Офицера взяли на службу в 2004 году из-за опыта работы в международной торговле — он работал с одним из регионов бывшего СССР. Издание указывает, что военному открыли доступ к документам с грифом «секретно», в частности «к внутренней армейской сети и именам других резервистов». Однако он вызвал подозрения у контрразведки из-за общения с неким олигархом. «В его окружении был российский олигарх, что заинтересовало службу госбезопасности, которая начала расследование в 2012 году»,— говорится в издании.

Параллельно со службой госбезопасности расследование вела и военная разведка, по его итогам офицер был уволен. Офицера запаса отстранили от службы еще в 2015 году, однако бельгийские СМИ узнали об этом только в начале июня. Сам военный отвергал подозрения в свой адрес и отмечал, что ему «не дали возможности объяснить свои деловые связи».

Сообщения о «русских шпионах» появляются в бельгийской прессе не в первый раз. По данным брюссельской газеты De Morgen, в январе 2019 года глава бельгийской военной контрразведки Клемент Ванденборре был отстранен от должности в связи со служебной проверкой. Его заподозрили в шпионаже в пользу России.

Подробнее о деле Клемента Ванденборре — в материале “Ъ” «Русского шпиона ищут через шредер».