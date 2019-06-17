В Армавире судят подрядчика за завышенную стоимость работ по капремонту

В Армавирский городской суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении руководителя одной из подрядных организаций города. Он обвиняется в крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, подрядчик, по версии следствия, с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года выполнял контракт по ремонту кровли двух многоквартирных домов по улице Островского в Армавире. В нарушение условий контракта он внес ложные сведения в акты выполненных работ, существенно завысив их стоимость. В итоге Краснодарскому краевому фонду капитального ремонта многоквартирных домов был причинен ущерб на сумму 400 тыс. руб.

В случае обвинительного приговора суда, руководителю подрядной организации может грозить до шести лет лишения свободы.

Василий Хитрых