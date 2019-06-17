ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов. В них, как считают эксперты ФАС, можно было усмотреть «непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы». Рассмотрение дела назначено на 26 июня. Если вину Burger King докажут, за каждое нарушение компании грозит штраф на сумму до 500 тыс. руб.

Внимание ФАС привлекли слоганы «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри», а также рассылавшееся по электронной почте предложение «Раздаст по Е-баллам за кофе». Столичное ведомство вынесло слоганы Burger King на обсуждение экспертного совета по рекламе. Преобладающее большинство членов совета признало рекламу неэтичной.

Руководитель столичной ФАС Армен Ханян заявил, что ведомство считает рекламу Burger King оскорбительной и «будет с ней бороться». «Намеки на обсценную лексику практически в каждой рекламной кампании Burger King постоянно привлекают внимание антимонопольного ведомства и простых граждан. В одном из случаев реклама распространялась в виде плакатов на витринах ресторанов Burger King и была доступна в том числе и маленьким детям»,— пояснил господин Ханян.

В 2018 году ФАС оштрафовала Burger King на 100 тыс. руб. за рекламу в Ярославле. В рекламе содержался слоган «ЕдАЛ ТАКОЕ?». В нем все буквы, кроме второй в первом слове, были прописными, а вторая буква в слове — строчная и похожая на «б», из-за чего «слово приобретало обсценный характер».

О том, почему Burger King любит шокировать клиентов, читайте в колонке корреспондента “Ъ” Екатерины Геращенко «Смотри не обострись».