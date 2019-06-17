В Казани на 60% вырос спрос на машины с жилым прицепом

В Казани за первые пять месяцев этого года на 60% вырос спрос (количество запросов) на машины с жилым прицепом по сравнению с тем же периодом 2018 года, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авито». Также в Казани на 83% увеличилось количество выставленных на продажу автодомов.
В целом дома на колесах в России стали популярнее на четверть. Самая значительная динамика наблюдается в Новосибирске, где количество запросов увеличилось на 93%, в Волгограде — на 86%, в Тюмени — на 55%. Число выставленных на продажу автодомов зафиксированы также в Красноярске (+59%) и Волгограде (+53%).
Абсолютных цифры в обзоре не приводятся. На сайте сейчас выставлены на продажу или сдаются в аренду около 3,9 тыс. автодомов.
Стоимость машин с жилыми прицепами за год увеличилась на 8%, до 760 тыс. Руб.
По словам экспертов сервиса, растущая популярность автодомов связана с желанием граждан сэкономить деньги на путешествиях. «Такое средство передвижения позволяет значительно сэкономить на логистике и проживания во время путешествий»,— заявил представитель сервиса.