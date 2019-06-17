Нюта Федермессер отказалась идти в Мосгордуму: на своей странице в Facebook она сообщила, что сняла свою кандидатуру, поскольку оказалась не готова к такому количеству критики и обвинений в свой адрес. Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» собиралась баллотироваться в депутаты от избирательного округа №43. Там же планируют избираться юрист ФБК Любовь Соболь и член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. После заявления Федермессер о своем желании баллотироваться от того же округа заявили футболист Дмитрий Булыкин и актер Андрей Соколов. Обозреватель «Ъ FM» Михаил Гуревич увидел в этой ситуации проблему, выходящую далеко за рамки городской избирательной кампании.

Заявление Нюты Федермессер о снятии своей кандидатуры с выборов в Мосгордуму вызывало в Сети практически единодушный всплеск одобрения и поддержки. Согласитесь, несколько нелогично, что такое воодушевление сопровождает не выдвижение, тем более победу, а просто отказ от участия в избирательной кампании, когда комментаторы отмечают благородство и одновременно решительность человека, отказавшегося выдвигаться.

Хотя странного в этой истории, конечно, ничего нет. Зато она в очередной раз демонстрирует довольно серьезную проблему, которую ни гражданское общество, ни власть по разным причинам решать пока не готовы. И речь вовсе не о суррогатности современных российских выборов. То, что мы отвыкли от серьезной предвыборной борьбы, никакого удивления не вызывает. Когда Нюта пишет: «Последние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и, главное — лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми», — она ведь всерьез.

Отсутствие реальной публичной политики в России даже такого думающего и разумного человека, как Федермессер, погрузили в иллюзию, что муниципальная гонка может быть приятной и комплиментарной по отношению к конкурентам прогулкой. Впрочем, уверен, что этим летом мы еще неоднократно будем наблюдать примеры подобного столкновения с реальностью.

История же с непродолжительным кандидатством основательницы фонда помощи хосписам «Вера» куда больше говорит о проблеме взаимоотношений благотворительности и государства.

Казалось бы, в последние годы наметился заметный тренд на развитие всякого рода благотворительных фондов. Там, где раньше были единицы, появились десятки, сотни разнообразных НКО. И на начальном этапе активисты вполне успешно работают с частными пожертвованиями, но как только они вырастают из детских штанишек, то, как по мановению волшебной палочки, переключают свое внимание на высокие кабинеты. Тогда же начинаются все эти истории с доверенными лицами президента, участием в губернаторских комиссиях и походами в законодательные органы.

Потому что именно власть, а не общество, определяют какие направления получат серьезное финансирование.

Стоит ли говорить, что такой подход не идет на пользу нуждающимся и подрывает доверие граждан к самым благим намерениям. А ведь существует прекрасный международный опыт — когда государство не столько выделяет гранты, сколько предлагает бизнесу и частным лицам налоговые льготы в обмен за поддержку прошедших аттестацию благотворительных фондов. Необходимыми законодательными изменениям в этом случае занимаются нанятые на деньги попечителей лоббисты. В результате залогом успеха НКО станет не лояльность чиновникам, а демонстрация своей эффективности в глазах физических и юридических налогоплательщиков. И таким прекрасным людям, как Нюта Федермессер, не придется заниматься грязной политикой и вообще зависеть от прихотей власть предержащих.