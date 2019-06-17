Мэрия Уфы повторно разрешила компании Филюса Ишбулатова размежевать два квартала в историческом центре

Администрация Уфы дала разрешение ООО «Инвестиционно-строительная компания Агидель-Инвестстрой» на разработку проектов планировки и межевания двух кварталов в исторической части города. Первый квартал, площадью 8,8 га, расположен в границах улиц Султанова-Красина-Гафури-Чернышевского, второй — площадью 7 га — в границах улиц Красина-Зенцова-Гафури-Чернышевского, следует из документов на сайте мэрии.

ИСК «Агидель-Инвесстрой» принадлежит предпринимателю Филюсу Ишбулатову. Проекты планировки и межевания должны быть предоставлены в Главархитектуру в течение 18 месяцев. В постановлениях оговорено, что застройщик должен вести подготовку проектов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, в том числе выявленных.

Отметим, что ИСК «Агидель-Инвесстрой» получала от мэрии разрешение на планировку этих кварталов в октябре 2017 и январе 2018 годов и должна была разработать проекты за полтора года.

Ирина Самойлова