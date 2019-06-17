Законопроект о передаче банкам информации от сотовых операторов отозван из Госдумы

Сенатор Людмила Бокова и депутат Николай Панков отозвали свой законопроект, в котором предлагалось разрешить банкам и иным организациям получать от мобильных операторов информацию о клиентах. Соответствующее уведомление опубликовано в электронной базе Госдумы. Документ получил отрицательный отзыв комитета по финансовому рынку Госдумы.

В отзыве комитета отмечается, что по номеру телефона невозможно определить конкретного обслуживающего оператора из-за услуги по смене оператора с сохранением номера. Кроме того, отмечается в документе, многие россияне пользуются телефонами, не оформляя договор с оператором на свое имя, а значит, информация будет касаться не клиента банка, а другого человека. «Законопроект в предлагаемой редакции не позволяет идентифицировать данную группу пользователей и в конечном счете достоверно идентифицировать лицо, реально стоящее за абонентским номером»,— говорится в отзыве.

Николай Панков рассказал, что законопроект доработают с учетом всех пожеланий и вновь внесут в Госдуму. «Там есть некоторые разногласия, и по ним мы как раз хотим провести рабочую группу и выяснить все эти аспекты»,— сказал господин Панков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, заседание рабочий группы может состояться уже на этой неделе.

Напомним, законопроект о передаче информации банкам был внесен в Госдуму в сентябре 2018 года. Предполагалось, что кредитные организации смогут узнавать статус обслуживания как физических, так и юридических лиц без их разрешения. Кроме того, доступной предлагалось сделать информацию о замене SIM-карты и расторжении договора об оказании услуг.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Банкам не одалживают абонентов».