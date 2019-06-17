Главу поселения на Кубани будут судить за присвоение из бюджета 360 тысяч рублей

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В Новокубанский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении главы Бесскорбненского сельского поселения. Как сообщили в органах гособвинения, он обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение интересов государства (ч. 2 ст. 286 УК РФ). В ведомстве не называют фамилию чиновника, однако, согласно официальному сайту Новокубанского района, с 2012 года должность главы поселения занимает Сергей Майковский, избранный на этот пост от партии «Единая Россия».

Уголовное дело было возбуждено Новокубанским межрайонным СО СКР по краю по материалам прокурорской проверки. Она показала, что господин Майковский с 23 октября 2012 года установил себе ежемесячную надбавку к должностному окладу в размере 150% «за особые условия муниципальной службы». «В соответствии со справкой о результатах проверки, глава поселения совершил присвоение из бюджета сельского поселения денежных средств на сумму свыше 360 тысяч рублей», - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

В рамках дела прокуратурой предъявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба. Главе грозит до семи лет лишения свободы.

Василий Хитрых