Телеграм-каналы уральских журналистов вновь пытались взломать

В ночь на 17 июня неизвестные вновь пытались взломать несколько екатеринбургских телеграм-каналов. Среди них: аккаунты политолога Федора Крашенинникова, директора сети городских порталов (куда входит Е1.ru) Рината Низамова, шеф-редактора ЕАН Александра Кириллова, учредителя Znak.com Аксаны Пановой, замредактора Ura.ru Антона Ольшанникова и главного редактора ЕТВ Ксении Фикс. По словам журналистов, при взломе использовались польские и норвежские IP, пишет ЕАН.

Ранее неизвестные уже пытались взломать телеграм-каналы екатеринбургских журналистов. Так, о попытках взлома сообщал шеф-редактор портала Znak.com Дмитрий Колезев. Позже стало известно о попытках взлома автора «Главного канала Екатеринбурга» Андрея Варкентина, главного редактора нижнетагильского портала «Между строк» Натальи Вахониной, заместителя редактора Ura.ru Антона Ольшанникова, а также журналиста портала «Медуза» Дмитрия Андреева, который живет в Екатеринбурге. Журналисты, подвергшиеся попытке взлома, обращали внимание на то, что все они активно участвовали в освещении протестов, связанных со строительством храма Святой Екатерины в сквере около драмтеатра в Екатеринбурге.

Попытки взлома прокомментировал создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. По его словам, каналы журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге, попытались взломать российские власти.