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ЛДПР утвердила кандидата в губернаторы Курганской области

Кандидатом в губернаторы Курганской области от партии ЛДПР утвержден координатор регионального отделения Юрий Ярушин. Такое решение было принято на областной конференции 15 июня, сообщили «Ъ-Южный Урал» в курганском отделении. В ближайшие дни Юрий Ярушин намерен подать документы в областную избирательную комиссию.

Сейчас для участия в выборах главы Зауралья официально выдвинулся только один кандидат – временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Шумков. Он участвует в качестве самовыдвиженца.

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