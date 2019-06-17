ЛДПР утвердила кандидата в губернаторы Курганской области

Кандидатом в губернаторы Курганской области от партии ЛДПР утвержден координатор регионального отделения Юрий Ярушин. Такое решение было принято на областной конференции 15 июня, сообщили «Ъ-Южный Урал» в курганском отделении. В ближайшие дни Юрий Ярушин намерен подать документы в областную избирательную комиссию.

Сейчас для участия в выборах главы Зауралья официально выдвинулся только один кандидат – временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Шумков. Он участвует в качестве самовыдвиженца.