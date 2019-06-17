Росздравнадзор признал в Башкирии нарушения при обеспечении лекарствами льготников

Росздравнадзор по результатам проверки нашел в ряде регионов, включая Башкирию, грубые нарушения при обеспечении лекарствами льготников, в том числе детей и инвалидов, сообщает «РИА Новости». В Башкирии, как следует из сообщения Минздрава РФ, местные органы управления здравоохранением не контролировали процесс определения потребности в лекарствах и использования уже закупленных препаратов. В других регионах, например, в Самарской области и Чечне, медики не выписывали лекарства при наличии показаний. В Ярославской области пациенты не получали лекарства и медицинские изделия из-за несвоевременно проведенных закупок, отмечает агентства. На такие факты есть жалобы и в Башкирии, а также судебные разбирательства в защиту страдающих орфанными (редкими) заболеваниями.

На перебои с обеспечением лекарств в республике жаловались родители детей, страдающих инсулинозависимым диабетом и редкими заболеваниями.

Ирина Самойлова