17 июня, понедельник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Реконструкция аварийного путепровода в Металлургическом районе начнется в августе

Мэрия Челябинска рассчитывает до конца августа получить результаты госэкспертизы по проекту реконструкции моста на пересечении улиц Монтажников и Морской. Работы должны быть завершены к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Об этом на пресс-подходе после аппаратного совещания сообщил мэр города Владимир Елистратов.

«Ориентировочно в августе будет пройдена экспертиза по документации. Наша задача – успеть сдать его (мост - «Ъ-Южный Урал») к саммитам»,- отметил Владимир Елистратов.

Мост в районе ООО «Мечел-Кокс» был закрыт в конце декабря прошлого года. Администрация Челябинска признала его опасным для автомобилистов. Из-за этого все, кто направляется в аэропорт, вынуждены объезжать закрытый участок через Бродокалмакский тракт, что прибавляет к маршруту около 20 км.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Интервью

Профиль пользователя