Реконструкция аварийного путепровода в Металлургическом районе начнется в августе

Мэрия Челябинска рассчитывает до конца августа получить результаты госэкспертизы по проекту реконструкции моста на пересечении улиц Монтажников и Морской. Работы должны быть завершены к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Об этом на пресс-подходе после аппаратного совещания сообщил мэр города Владимир Елистратов.

«Ориентировочно в августе будет пройдена экспертиза по документации. Наша задача – успеть сдать его (мост - «Ъ-Южный Урал») к саммитам»,- отметил Владимир Елистратов.

Мост в районе ООО «Мечел-Кокс» был закрыт в конце декабря прошлого года. Администрация Челябинска признала его опасным для автомобилистов. Из-за этого все, кто направляется в аэропорт, вынуждены объезжать закрытый участок через Бродокалмакский тракт, что прибавляет к маршруту около 20 км.