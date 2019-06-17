Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил рассмотреть вопрос о введении норм плодородия и паспортов для всех сельскохозяйственных земель, сообщает РБК. В результате в России может появиться карта плодородия земель, что в несколько раз повысит эффективность сельского хозяйства, отмечают авторы инициативы из «Опоры России». Минсельхоз инициативу поддерживает.

«Опора России» предлагает внести поправки в закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Среди ключевых изменений — введение государственных норм плодородия земель и паспортов земли сельхозназначения, в которых будет указан уровень плодородия почв. Планируется, что оформлять документы на участки будут владельцы сельхозугодий, землепользователи и арендаторы. Паспорт не потребуется для личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также крестьянских и фермерских хозяйств. Срок действия документа — пять лет, при переходе собственности на землю он будет переоформляться.

В пояснительной записке к документу сообщается, что эти меры позволят более эффективно управлять плодородием и предотвращать деградацию сельхозземель, в том числе за счет финансирования по госпрограммам. Кроме того, отмечается в документе, сейчас у государства нет актуальной информации о состоянии сельхозугодий, а в результате паспортизации в России появится карта плодородия земель. Сейчас законопроект находится на рассмотрении Минсельхоза.