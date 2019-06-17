17 июня, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Первый рисунок Гогена продали во Франции за €80 тыс.

Первый рисунок художника Поля Гогена был продан на торгах во Франции за €80 тыс. На картине, датированной 1865 годом, изображено швейцарское шале. Рисунок был подписан самим художником, сообщает швейцарская газета Matin.

Изначально картина оценивалась в €60 тыс. Победитель аукциона участвовал в торгах по телефону. Как уточняет издание, рисунок «вернется в Швейцарию», но о его покупателе ничего не известно.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя