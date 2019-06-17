Саратовская область получит 8 млрд руб. на достройку 27 «проблемных» домов

Саратовской области выделят 8 млрд руб. на достройку проблемных домов. Об этом на заседании рабочей группы с участниками долевого строительства рассказал губернатор Валерий Радаев. По его словам, проект рассчитан на три года.

За это время планируется достроить 27 объектов, которые считаются наиболее проблемными, в том числе 16 домов застройщика Алексея Абасова. Он в настоящее время является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. «Наша задача – как можно быстрее провести подготовительную работу, собрать необходимую документацию», — отметил глава региона.

Каждый долгострой ожидает техническая экспертиза и оценка стоимости достройки.

Марина Ковалева