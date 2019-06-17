Охранники отеля «Урал» осуждены за сутенерство

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении членов организованной группы, занимавшейся организацией занятий проституцией. Как рассказала помощник прокурора Ленинского района Алла Пономарева, основная часть членов группы являлись администраторами службы режима гостиницы «Урал». Всего в группу входили более десяти человек. Как установили следствие и суд, в 2015 году организатор группы договорился с охранниками отеля о том, что за денежное вознаграждение они будут сообщать о мужчинах-постояльцах отеля, которым требуются услуги проституток. За 1,5 тыс. руб. в час администраторы беспрепятственно позволяли женщинам попадать в номера клиентов.

В результате об их деятельности стало известно сотрудникам полиции, которые в ходе оперативно-разыскных мероприятий вскрыли структуру группы. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ. В ходе расследования организатор группы полностью признал вину, дал показания против своих подельников. В то же время в ходе предварительного следствия и суда охранники вину отрицали. Приговором суда они наказаны штрафами от 150 до 250 тыс. руб.