Болтон встретился с сестрой арестованного в России американца Уилана

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что в пятницу, 14 июня, провел встречу с Элизабет Уилан, сестрой американца Пола Уилана, арестованного в России по обвинению в шпионаже. Господин Болтон назвал встречу продуктивной и рассказал, что они обсудили, «как поддержать Пола».

«Россия не предоставила доказательств правонарушений (Пола Уилана.— “Ъ”)»,— написал советник президента США в Twitter. Других деталей встречи он не привел.

Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря 2018 года в гостинице «Метрополь» после получения сведений, содержащих гостайну. Действия американца квалифицированы как шпионаж (ст. 276 УК РФ). Сам он считает свой арест местью за санкции США.

Подробности дела — в публикации “Ъ” «Шпион увлекся куполами».