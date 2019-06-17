При обстреле близ Алеппо погибло более десяти человек

В результате минометного обстрела деревни Аль-Вадыхи в южном пригороде сирийского Алеппо погибли 12 человек, еще 15 получили ранения, сообщает агентство SANA. К атаке причастны боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Обстрел был осуществлен накануне вечером, 16 июня. Как рассказал источник «РИА Новости» в сирийской полиции, вооруженные группировки расположились в районе Рашидин на окраинах Алеппо. В числе погибших — местный военнослужащий, среди пострадавших есть женщины и дети. Еще несколько раненых находится в критическом состоянии.

Обстановка на севере Сирии резко обострилась в начале мая. После обстрелов боевиков сирийская и российская авиация нанесла удары по зоне деэскалации Идлиб.

Подробности — в материале “Ъ” «Деэскалация перешла в нападение».