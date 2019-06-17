Алтайский университет и ГУФСИН организуют занятия для осужденных, поступающих в вузы

Алтайский государственный технический университет и краевое ГУФСИН впервые организуют на базе исправительных учреждений занятия для осужденных, которые планируют поступить на заочную форму обучения в университет. Об этом «Ъ» сообщили в вузе.

По информации, университета, соглашение с ГУФСИН будет действовать в течение пяти лет, а затем будет автоматически продлено. В ГУФСИН отметили, что за прошедший год потребность в получении высшего образования среди спецконтингента выросла, «так как это помогает им легче адаптироваться и найти достойную работу после освобождения». Всего, по данным ведомства, за 2018-2019 учебный год в высших учебных заведениях Алтайского края дистанционно обучались около 20 осужденных.

Юлия Сасевич