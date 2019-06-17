ЯНАО возглавил рейтинг благосостояния семей, аутсайдером стала Кабардино-Балкария

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинская области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, Чечня, свидетельствуют результаты «РИА Рейтинга». Рейтинг рассчитывался по остатку от зарплаты после минимальных расходов на основании данных Росстата.

В лидирующей группе за 2018 год не появилось новых регионов. ЯНАО остается лидером рейтинга восьмой год подряд — максимальный остаток составил 128,5 тыс. руб.

Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тыс. руб. Третьей идет Москва (102,4 тыс. руб.).

Состав замыкающей рейтинг группы по сравнению с прошлым годом практически не изменился. По итогам 2018 года в нее входят Псковская (9,9 тыс. руб.) и Ивановская области (9,8 тыс. руб.), а также Кабардино-Балкарская Республика (6 тыс. руб.).

Ранее власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности. Они утверждают, что проводят социсследования о благосостоянии жителей, и их результаты отличаются от выводов ведомства. Росстат допустил, что сбой мог стать причиной ошибки в расчетах уровня бедности в ЯНАО.