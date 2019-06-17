Евросоюз выделяет €3 млн на модернизацию Египетского национального музея

Египет и Евросоюз приступают к совместной реализации проекта по модернизации Египетского национального музея в центре Каира. Об этом объявили на церемонии запуска проекта по трансформации древнеегипетской сокровищницы, которой в этом году исполняется 117 лет.

Проект рассчитан на три года. Он финансируется Евросоюзом, который выделяет грант в размере €3,1 млн. Как рассказала директор Египетского музея и собрания папирусов в Берлине египтолог Фридерика Зайфрид, «консорциум из пяти европейских музеев с крупными египетскими коллекциями подписал с египетской стороной контракт по развитию музея».

«Подписанный с консорциумом европейских музеев контракт — лишь первый этап масштабного проекта по модернизации музея»,— пояснил ТАСС министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.