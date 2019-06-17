Генпрокуратура сообщила о ликвидации более 10 тыс. незаконных свалок за два года

В России за два года ликвидировано свыше 10 тыс. незаконных свалок отходов, заявил начальник Главного управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук. «Более 800 предприятий оборудовали очистными сооружениями сточные и безотводные коллекторы, выбрасывающие вредные вещества»,— рассказал он на заседании по вопросам охраны окружающей среды (цитата по «Интерфаксу»).

«В суды направлено 25 тыс. исковых заявлений о взыскании экологического ущерба на сумму 3 млрд руб. По материалам прокурорских проверок возбуждено более 2 тыс. уголовных дел»,— сообщил представитель Генпрокуратуры.

Федеральный центр намерен поторопить регионы, еще не присоединившиеся к «мусорной реформе»: премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о переходе на новую систему поручил ускорить этот процесс и попросил Генпрокуратуру оценить обоснованность задержек.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Мусор складывают в пакетные предложения».