В Москве в результате пожара на балконах многоэтажки погибло два человека

На севере Москвы в результате пожара на балконах в жилом доме погибло два человека, сообщает МЧС. ЧП произошло на улице Адмирала Макарова (Войковский район, САО). Загорелась квартира на девятом этаже и балконы с девятого по двенадцатый этаж.

«В ходе тушения пожара было спасено 15 человек (четыре из них дети), два человека были переданы наряду скорой медицинской помощи для осмотра»,— рассказали в ведомстве. В настоящее время пожар потушен.