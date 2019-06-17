Глэм, гитары, мотоциклы

На Неделе моды в Милане эпатажный Филипп Плейн продемонстрировал главные хиты будущего лета: худи с логотипами Kiss (эксклюзив коллекции — сотрудничество с этими легендарными богами шок-рока), костюмы с пайетками и платья с языками огня. Выходки Дайнерис Бурерожденной со своими драконами в сравнении с этим шоу, приуроченному к 20-тилетию бренда, покажутся детским утренником.

«Когда я был юным, рок-звезды правили миром — Guns N` Roses, The Offspring, Green Day. Все топ-модели хотели встречаться с Экслом, вокалистом “Ганзов”. А сегодня они ходят на свидания с рэп-звездами. Я хотел, чтобы рок вернулся»,— говорит 41-летний Филипп Плейн о своей мужской коллекции сезона весна-лето 2020.

Модные издания называют Плейна шоуменом так же часто, как и дизайнером. Рядом с его именем часто употребляют еще один термин — «иконокласт»: иконоборец, ниспровергатель икон. Плейн делает то, на что в чопорном мире моды способны немногие. Он начал с черепов из кристаллов Swarowski и цветовых паттернов в стиле «милитари» — как ни крути, это была лучшая метафора «нулевых». Потом создал свою версию куклы Барби («Серьезно? Барби? Куда это к черту годится!» — вопрошали тогда модные блогеры). Но еще никогда пластиковая кукла — олицетворение пластика, глобализации и попкорна — не становилась такой роковой красоткой. Плейн нарядил Барби в черное готическое платье (без кристаллов и в этот раз не обошлось) и густо подвел глаза. Новая Барби выглядела опасно и порочно. Одной из последних выходок Плейна стал дизайн халата для украинского боксера Василия Ломаченко, чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, человека, которого журнал Ring в мае назвал лучшим боксером мира. Плейн и здесь не стал мелочиться. Халат Ломаченко, в котором тот вышел в ринг, сделан полностью из крокодильей кожи. Эксперты оценили его в $300 тыс.

«Я немного притормозил на зимних показах, потому что люди ждут от меня всегда чего-то большого и грандиозного. Но сейчас — ждите неожиданного»,— сказал Плейн перед миланским показом. В Instagram он был еще более лаконичен: «Сегодня вечером я погружу Милан в огонь». И после этого вывел на сцену настоящий рок-маскарад.

Показ коллекции Philipp Plein, весна-лето 2020 Показ коллекции Philipp Plein, весна-лето 2020 Показ коллекции Philipp Plein, весна-лето 2020 Показ коллекции Philipp Plein, весна-лето 2020 Показ коллекции Philipp Plein, весна-лето 2020

Сначала на подиум выехали грохочущие, светящиеся неоном автомобили и пылающие байки: они извергали фейерверки и пламя. И затем под жесткие гитарные риффы перед зрителями прошли модели, мужчины и женщины, в изобилии логотипов группы Kiss, украшенных шипами байкерских косухах из питона, странных костюмах, целиком сшитых из мерцающих кристаллов, платьях с языками огня и сапогах-ботфортах.

Можно не сомневаться: красно-черные платья с вырезами, оверсайз-худи с принтами в стиле «глэм», декадентские белые пиджаки, которые Плейн предлагает носить по-рокерски на голое тело — все это будет главными хитами монакских клубов. Светские сплетни сообщают: одному из новичков, фэшн-редактору, стало плохо от звука и цветов, излившихся с подиума. «Я просто в шоке»,— сказал тот. А вот певице Мадонне коллекция пришлась по душе. Она примерила на себя один из образов : пиджак, расшитый молниями Зигги Стардаста, дополнив его пиратской повязкой на один глаз — это отсылка к ее новому альбому «Madame X».

Филипп Плейн сделал, что обещал. Он погрузил итальянскую столицу моды в первобытный мрак и хаос. Сама Дейнерис Таргариен со своими драконами могла бы расплакаться от зависти, увидев его шоу.

Михаил Боков