Последняя дискотека

Волосы дыбом, много кожи, леопарда и рейв 1990-х — в рамках мужской Недели моды в Милане дом Versace показал новую коллекцию весна-лето 2020, четко обозначив дух времени: мы устали от пуританства, от вырезанных сцен в кино и от того, что называют постсекулярной эпохой — когда религия и мораль отвоевывают все больше общественного пространства. Ведь в глубине души даже самые серьезные мужчины порой хотят скинуть пиджаки и пуститься во все тяжкие.

Показ коллекции Versace, весна-лето 2020

«Это настоящие 90-е. Донателла Версаче ворвалась в город на своем черном Ferrari, и она хочет повеселиться!» — провозгласил после шоу модный портал WWD. Сама Донателла объявила, что посвящает коллекцию своему другу — Киту Флинту, вокалисту группы The Prodigy, который скончался в марте нынешнего года: «Когда Кит выступал здесь в последний раз, он сказал: “Милан пахнет сексом и смертью. Мне нравится привносить уродливое в красоту”. А затем он дал такое шоу, которое здесь людям и не снилось: облизывал лица зрителей, имитировал оральный секс — жуть, что было».

Такого же шоу — необузданного и дикого — хотела и Донателла. Показ провели прямо на миланской улице Via ges. В центре подиума — как алтарь — разместили скульптуру того самого черного гоночного Ferrari, символ бунтарства и свободного духа. Для большего сходства с церковным алтарем машину украсили розовыми цветами.

Поклониться ему поочередно выходили около двух десятков мужчин и женщин-моделей, среди которых Белла и Джиджи Хадид, Ирина Шейк и Стелла Максвелл — полуэльфы, пришедшие на мессу золотому тельцу.

Первые модели вышли в кожаных плащах, затянутых ремнями, и строгих галстуках. Потом кожу сменили двухцветные черно-серые костюмы, разделенные цветом ровно там, где застегиваются зипперы и пуговицы пиджака. Это намек на дуализм души: она заперта в оковах карьерного роста, но стремится удрать в пампасы, где играет музыка и живут свободные племена. И, наконец, подиум буквально взорвался феерией из леопардовых лосин, кислотных футболок, джинсовых «варенок» и разноцветных волос.

«Идеальные луки 90-х»,— пишет Dazed. «Словно сам Джанни вернулся и вернул эпоху»,— сообщает Vogue.

В работе над коллекцией Донателле помогал художник из Лос-Анджелеса Энди Диксон. Именно ему принадлежит идея поставить спорткар в центре подиума. А еще — Диксон кропотливо перебирает наследие Versace. Он берет оригинальные принты дома 25-летней давности и на их основе создает свои собственные. «В своих работах Донателла и Джанни всегда ломали наши представления о сочетании паттернов и цветов»,— говорит Диксон.

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Покрасив головы своих моделей в красные и голубые цвета, подняв лаком их волосы и поставив в качестве саундтрека рейв 90-х годов, Донателла уловила сам дух времени. Эту смутную тревогу в душах мужчин, которые поняли, что попались. Слишком много морали и запретов. Слишком много дресс-кода, бизнес-этикета и умных слов. «Но что на самом деле нужно мужчине? — усмехается Донателла.— Быстрая тачка, громкая музыка. И рвануть вперед на всех газах». С этим трудно спорить.

Михаил Боков