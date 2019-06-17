Посол РФ назвал заявление Болтона о военном контракте с Венесуэлой выдумкой

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил «РИА Новости», что слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о новом военном контракте с Венесуэлой являются выдумкой. «Это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия»,— сказал господин Заемский.

«Президент Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали»,— напомнил посол.

Ранее господин Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт. «Мадуро очень грубо распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев испытывали голод, Мадуро передал России $209 млн по оборонному контракту, чтобы купить ее постоянную поддержку»,— сказал советник президента США.

Напомним, в январе в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. США признали временным президентом республики оппозиционного политика, главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Также их поддержали Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, а также большинство стран ЕС. Николаса Мадуро считают легитимным президентом Россия, Китай, Куба и Мексика.