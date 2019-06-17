Сообщение о бомбе в аэропорту Кишинева оказалось ложным

Сообщение неизвестного о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным, сообщила журналистам пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки. «Саперы не обнаружили на территории аэропорта взрывоопасных объектов»,— сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Работа аэропорта восстановлена, пассажиров пустили в здание. Из-за сообщения о взрывоопасном объекте в здании аэропорта сотрудники и пассажиры были ранее эвакуированы.