В Кочевской больнице с нарушением закона уволили 21 сотрудника

Прокуратура выявила нарушения при проведении процедуры сокращения штата работников в ГБУЗ ПК «Кочевская центральная районная больница».

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, установлено, что в связи с передачей функций уборки помещений больницы на аутсорсинг, в учреждении здравоохранения проведены процедуры сокращения штата работников и уволен 21 человек. В нарушение требований Трудового кодекса РФ, попавшим под сокращение работникам, окончательный расчет произведен по истечении 2-х недель, компенсация за несвоевременную оплату труда не начислена и не выплачена.

По результатам проверки прокурором в учреждение здравоохранения внесено представление, в отношении ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» и ведущего бухгалтера возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, удовлетворен, работникам начислена и выплачена компенсация за задержку оплаты труда. Постановлениями государственной инспекции труда в Пермском крае указанные лица признаны виновными, общая сумма штрафов составила 40 тыс. руб.