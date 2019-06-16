В Москве и Подмосковье 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Из-за высокого риска возникновения пожаров в Москве и Подмосковье в понедельник, 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, говорится на сайте Гидрометцентра. «Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба»,— отмечается в сообщении.
Предупреждение будет действовать с 21:00 сегодняшнего дня, 16 июня, в течение суток.
По данным синоптиков, завтра в столице будет облачно, с прояснениями. В Подмосковье возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем в Москве составит до 25°C, по области — до 26°C.
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