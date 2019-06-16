МВД возбудило дело после ДТП с восемью погибшими под Воронежем

Главное управление МВД Росси по Воронежской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). ДТП с участием автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Caravelle произошло 15 июня в 19:50 на 59-м км автодороги Воронеж—Луганск.

По предварительным данным, виновником ДТП стал 39-летний водитель легковушки, который выехал на полосу встречного движения. От лобового столкновения скончались он и его пассажир, а также 73-летний водитель микроавтобуса и пять его пассажиров. Выжила только десятилетняя девочка, ехавшая в Volkswagen.

Губернатор региона Александр Гусев выразил соболезнования родным погибших, а также распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке. Сейчас она находится в областной детской клинической больнице в тяжелом состоянии. По данным воронежских СМИ, микроавтобус мог перевозить паломников, следовавших из Подгоренского района области. В МВД эту информацию не комментируют.

Андрей Прах, Воронеж