Почти 600 новых остановок построят в Петербурге к середине 2020 года

Власти Петербурга намерены обустроить в городе около 600 новых остановок для общественного транспорта. Они должны быть построены до июля 2020 года в рамках глобального реформирования системы транспортного обслуживания. Об этом в интервью «Фонтанке.ру» заявил заместитель директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий.

По его словам, необходимо оборудовать порядка 590 остановок — около 10% от того, сколько есть сейчас. При этом вероятно, что большая часть из них будет организована во временном варианте — без остановочного павильона и заездного «кармана» для автобусов. На новых остановках будет располагаться только соответствующий знак, расписание маршрутов или табло.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что новая система транспортного обслуживания в Петербурге должна быть внедрена в середине 2020 года и обойдется городу в 50 – 60 млрд рублей.