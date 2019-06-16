Индия рассчитывает получить около $217 млн от повышения пошлин на товары из США

Индия получит порядка $217 млн дополнительного дохода в результате повышения импортных пошлин на 28 товаров из США, сообщает местный телеканал NDTV. Введение пошлин стало ответом на прошлогодние ограничения индийской стали и алюминия на американский рынок, из-за которого Нью-Дели потерял около $240 млн. Таким образом Индия рассчитывает компенсировать свои убытки.

С воскресенья, 16 июня, Индия увеличила тарифы на 28 видов товаров для экспорта в США. Речь идет о дополнительных тарифах, в частности, на миндаль, яблоки, грецкие орехи, нут, чечевицу и ряд других видов сельскохозяйственной продукции.

Индия ежегодно экспортирует сталь и алюминий на сумму около $1,5 млрд. Экспорт Индии в США в 2017-18 годах составил $47,9 млрд, а импорт - $26,7 млрд. Торговый баланс в пользу Индии.

Ранее президент США Дональд Трамп исключил Индию из списка стран, которым предоставляются торговые льготы по Генеральной системе преференций. Мера вступила в силу 5 июня.