Гортранс ищет подрядчика на установку расписания общественного транспорта

МКУ «Городское управление транспорта» объявило электронный аукцион на оказание услуг по установке указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на остановочных пунктах на территории Перми.

Как указано в техзадании, исполнитель должен демонтировать старые и установить новые указатели. Указатель включает в себя раму, окрашенную в серый цвет, и основание для нанесения информации. Всего необходимо изготовить 158 новых указателей. Все работы необходимо завершить к 30 ноября 2019 года. .

Аукцион состоится 24 июня. Максимальная цена контракта определена в 679 тыс. руб.

Ранее администрация Перми объявила электронные аукционы на изготовление и установку остановочных пунктов. Изготовление и монтаж 19 новых остановок городские власти оценили в 7,4 млн руб. Итоги аукциона пока не подведены.