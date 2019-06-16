Владельцы «Стройиндустрии» разделили бизнес

АО «Стройиндустрия», в 2018 году сменившее владельцев, реорганизовало свой бизнес, выделив из него в отдельное юрлицо здание бывшего отеля «Жемчужина». По данным «СПАРК-Интерфакс», 30 мая «Стройиндустрия» зарегистрировала в Перми новое АО — «Отель СИ». Уставный капитал общества составил 50 млн руб. Общество возглавил бывший соучредитель ульяновского кредитного кооператива «Волга Инвест» Роберт Рахметов.

Собеседник в «Стройиндустрии» пояснил, что так удобнее управлять бизнесом, разделив его на девелопмент и отель.

Отметим, что с июня отель «Жемчужина» сменил бренд — сейчас он работает по договору франшизы под именем Holiday Inn, сообщила Business Class Елена Ледяева, директор отеля по продажам и маркетингу.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, еще в прошлом году бывший замминистра природных ресурсов РФ Семен Леви продал свой девелоперский бизнес в Перми - АО «Стройиндустрия», которому принадлежит в том числе и отель «Жемчужина». Основным акционером стал бизнесмен Михаил Белебезьев. Ему принадлежит 60%.