Власти Кузбасса готовы переселить жалующихся на плохую экологию жителей

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после посещения Киселевска, где люди просили убежища в Канаде из-за плохой экологии, принял решение об их переселении, сообщил губернатор в социальной сети «ВКонтакте». «Пошаговый план действий обсудили с жителями. Они поддержали. Встретиться договорились в начале августа снова. Уже сейчас начинаем готовить документы для переселения»,— написал господин Цивилев.

Напомним, несколько десятков человек обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, назвав себя «экологическими беженцами». Этой зимой из-за работ на угольных шахтах в городе выпадал черный снег с примесями угольной пыли. По словам местных жителей, из-за тяжелой экологической ситуации они постоянно болеют.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Жители Кузбасса готовы сбежать от экологической обстановки в Канаду».