В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 30 рейсов

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 3:10, в столичном аэропорту Внуково были задержаны пять рейсов, отменены пять. В Домодедово задержаны 5 рейсов, отменены 13. В Шереметьево были задержаны пять рейсов. В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов не было.

Ранее во Внуково произошел крупный сбой в системе регистрации. Несколько сотен пассажиров часами стояли в очередях на паспортный контроль и на регистрацию и не могли получить билеты.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Паспортный контроль собрал пассажиров Внуково».