Паспортный контроль собрал пассажиров Внуково

В аэропорту Внуково произошел крупный сбой в системе регистрации. Несколько сотен пассажиров часами стояли в очередях на паспортный контроль и на регистрацию и не могли получить билеты. При этом многие рейсы не задерживали, и люди опаздывали на вылеты. Очевидцы писали в соцсетях, что помощи со стороны сотрудников аэропорта не было. Также пассажирам не объясняли причины сбоя.

В пресс-службе аэропорта Внуково на звонки «Ъ FM» не ответили. Ситуацию со сбоем компания прокомментировала только в Instagram под постом одной из пассажирок — она жаловалась на бездействие сотрудников аэропорта. Представители Внуково извинились за сбой и назвали его исключительным случаем:

«Из-за сбоя в системе регистрации некоторое время она не производилась. В связи с этим перед стойками и позже на пограничном контроле скопилось многой людей. Приносим свои извинения за эту исключительную ситуацию. Некоторые рейсы были задержаны. Авиакомпании ждали пассажиров. Посадка на авиарейс в Мемминген была продлена почти на час».

Если пассажир опаздывает на рейс из-за длинных очередей на стойке регистрации или на паспортном контроле, он имеет право на денежную компенсацию, отмечает юрист, эксперт по туризму Эдуард Шалоносов. По его словам, ответственность за это несет не аэропорт, а авиакомпания: «Авиакомпания предоставляет пассажиру возможность зарегистрироваться на рейс через обслуживающие компании в определенном аэропорту. Последние обязаны выполнять условия как договора, так и закона, подзаконных актов своевременно. Есть четкий регламент — на одного человека от одной до трех минут. Если происходит сбой в системе регистрации, вся ответственность возлагается на обслуживающую и авиакомпанию. Если пассажир представляет доказательства того, что он прибыл в аэропорт за два-три часа, стоял в очереди, в итоге прибежал на вылет к воротам, а самолет уже улетел или его не пускают, то авиакомпания обязана будет компенсировать стоимость билета. Если пассажир откажется от отдыха (если это турист), то она будет в полном объеме выплачивать денежные средства. Авиакомпании ссылаться на каких-то третьих лиц или ст. 401, якобы это форс-мажор, несправедливо и незаконно».

Из аэропорта Внуково летают около 30 авиакомпаний. Ни одна из них в моменте ситуацию со сбоем не прокомментировала.

Анна Никитина