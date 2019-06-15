ISNA: МИД Ирана выразил протест Великобритании после обвинения Тегерана в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана выразил протест Великобритании и вызвал ее посла в Тегеране Роба Макэйра для объяснений в связи с заявлениями Лондона о причастности Тегерана к атаке на танкеры в Оманском заливе, сообщило агентство ISNA.

«Во время встречи с должностным лицом министерство иностранных дел Ирана решительно осудило необоснованные обвинения и раскритиковал неприемлемую позицию Великобритании в отношении нападения в Оманском заливе»,— говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что подозревает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в атаке на два танкера в Оманском заливе. По его словам, таким образом, Тегеран нарушил международные нормы в области гражданского судоходства.

13 июня в Оманском заливе потерпели бедствие два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, танкеры подверглись торпедной атаке. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка, в их числе было 11 россиян. Другие были подняты на борт ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. США обвинили в нападении на танкеры Иран и отправили в район залива эсминец USS Mason.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».