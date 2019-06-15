Бывший замначальника ГУ ФСИН по Петербургу арестован по обвинению во взятке

Бывший заместитель начальника Главного управления ФСИН России по Санкт-Петербургу Сергей Мойсеенко арестован на два месяца по делу о взятке при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО «Кресты-2», сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Ранее стало известно, что господин Мойсеенко был задержан у здания суда сразу после того, как коллегия присяжных заседателей оправдала его по делу об убийстве сотрудника управления ФСИН.

Как рассказал агентству адвокат господина Мойсеенко, его подзащитный вины не признает и будет обжаловать решение Колпинского районного суда Санкт-Петербурга суда о назначенной мере пресечения.

По версии следствия, петербургский предприниматель Сабир Садыков узнав, что сотрудник регионального управления ФСИН России Николай Чернов собирает документы о хищениях на строительстве «Крестов», проинформировал об этом своего знакомого господина Мойсеенко, после чего они решили устранить господина Чернова. Затем Сабир Садыков, по версии следствия, обратился к предпринимателю Игорю Захарову с просьбой достать оружие, после чего и убил сотрудника ФСИН.

Подробнее о громком деле о коррупции при строительстве крупнейшего СИЗО Европы в материале “Ъ” «За «Кресты» платили откаты и убивали».