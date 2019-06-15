Суд арестовал бывшего замначальника УФСИН за взятку в 388 млн рублей

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего замначальника УФСИН Сергея Мойсеенко, обвиняемого по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

По версии следствия, Мойсеенко получил взятку в размере не менее 388,5 млн рублей от главы компании ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова через посредника — гендиректора АО «Генеральная строительная корпорация» Виктора Кудрина — за общее покровительство и попустительство по службе при исполнении госконтракта во время строительства СИЗО «Кресты – 2» в Колпино.

Решением суда Мойсеенко пробудет под стражей как минимум два месяца — до 13 августа 2019 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что присяжные оправдали Мойсеенко по обвинению в подстрекательстве к убийству куратора строительства СИЗО «Кресты-2», сотрудника регионального управления ФСИН России полковника Николая Чернова.