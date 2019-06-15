Присяжные оправдали фигурантов по делу об убийстве куратора строительства СИЗО «Кресты-2»

В Ленинградском областном суде коллегия из восьми присяжных заседателей оправдала бывшего замначальника УФСИН Сергея Мойсеенко, которого обвиняли в подстрекательстве к убийству одного из кураторов строительства СИЗО «Кресты» Николая Чернова, а также предпринимателя Игоря Захарова, которого обвиняли в пособничестве и незаконном обороте оружия. Об этом “Ъ-СПб” сообщил адвокат Игоря Захарова Борис Логвиненко.

По словам адвоката, в Ленинградском областном суде коллегия присяжных полностью оправдала Игоря Захарова и голосами 4 к 4 ответила на вопрос о событии преступления в случае Сергея Мойсеенко. Адвокат отметил, что в совещательной комнате присяжные провели чуть больше трех часов. Адвокат Натэла Пономарева, представляющая интересы потерпевшей Галины Черновой, вдовы полковника, отметила, что она присутствовала на заседании и очень эмоционально отреагировала на оправдательный вердикт присяжных.

По версии следствия, напомним, предприниматель Сабир Садыков узнал, что сотрудник регионального управления ФСИН России полковник Николай Чернов собирает документы о недочетах, ошибках и хищениях, допущенных при строительстве нового следственного изолятора «Кресты-2». Об этом он проинформировал своего знакомого Сергея Мойсеенко, после чего они якобы решили устранить господина Чернова. Затем Садыков, по версии следствия, обратился к предпринимателю Игорю Захарову с просьбой достать оружие, после чего и убил Николая Чернова. Полковника расстреляли вечером 2 марта 2017 года и позже скончался в больнице от полученных ранений. Сабир Садыков уже получил девять лет колонии (позже ему смягчили наказание на три месяца).

Марина Царева