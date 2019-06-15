В Березниках нашли новые нарушения при демонтаже формальдегидных домов

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура выявила новые нарушения при утилизации отходов, оставшихся от демонтажа формальдегидных домов в микрорайоне Усольский-2. По информации телеканала ТНТ-Березники, зараженные формальдегидом материалы подрядчик - ООО «МонтажСтрой-Урал» - закопал, а площадку заровнял бульдозером.

Помощник межрайонного природоохранного прокурора Сергей Котельников сообщил телеканалу, что ведомство внесло представление заказчику работ — министерству Пермского края и об устранении нарушений. Прокуратура требует раскопать отходы, убрать и вывезти на полигон.

Ранее природоохранная прокуратура сообщала, что у подрядчика сноса домов ООО «МонтажСтрой-Урал» отсутствовали паспорта на образующиеся строительные отходы, а учет их движения велся с нарушением законодательства. Кроме этого, подрядчик заключил договор субподряда с организацией, не имеющей лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами. Также госучреждение - ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» - не осуществляло контроль за исполнением подрядной организацией условий контракта.

58 домов в микрорайоне «Усольский-2» были признаны непригодными для проживания из-за превышения предельной концентрации формальдегида. Как отмечала региональная Контрольно-счетная палата, дома, находящиеся в краевой собственности, не использовались с момента их ввода в эксплуатацию в 2008 году. В 2016 году краевое правительство постановило снести проблемные объекты, но этого сделано не было. Вместе с тем фактические расходы на содержание и управление этими домами в 2015–2016 годах составили 24,3 млн руб.

В середине ноября 2018 года подрядчик отчитался о сносе 52 формальдегидных дома, шесть находились в стадии демонтажа. Строительный мусор утилизировали на МКУП «Полигон», куда уже вывезено около 1 тыс. тонн мусора.