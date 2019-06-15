Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%

Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин. По его словам, программа будет обсуждаться на встрече премьер-министров двух стран 21 июня в Минске.

«У нас идет плановая работа, сегодня мы просидели четыре часа, в переговорах участвовали представители разных ведомств — Минфина, ЦБ, налоговых, таможенных органов, целого ряда других. Было детальное обсуждение»,— сказал господин Орешкин по итогам встречи в Москве с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что по срокам еще есть некоторые детали, «но мы постепенно движемся к 100% отметке». Российский министр выразил уверенность, что встреча двух министров сделает еще один «серьезный шаг вперед».

В конце 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В конце мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.

Как господин Лукашенко предлагал включить Россию в состав Белоруссии, читайте в публикации “Ъ”.