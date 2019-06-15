Московское метро предупредило об ограничениях на станциях из-за концерта Muse

Московский метрополитен в своем Twitter предупредил пассажиров об ограничениях на вход и выход на станциях, расположенных рядом со стадионом «Лужники», из-за концерта группы Muse. Отмечается, что на мероприятие удобнее добираться через станции «Спортивная», «Воробьевы горы» и через станцию «Лужники» московского центрального кольца.

«Рекомендуем покупать билеты на обратную поездку в метро заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания мероприятия»,— говорится в сообщении метрополитена.

Концерт британской рок-группы состоится сегодня, 15 июня, в 19:00 в Москве в рамках мирового турне, где Muse представит свой новый альбом Simulation Theory.