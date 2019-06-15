Reuters: США разрешили Ираку еще три месяца импортировать иранский газ

США разрешили Ираку еще три месяца импортировать иранский газ, сообщило Reuters со ссылкой на два источники в правительстве Соединенных Штатов. Один из источников отметил, это разрешение было высказано во время телефонного разговора между премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди и госсекретарем США Майклом Помпео.

В сообщении Госдепартамента сказано, что разговор прошел 14 июня, а предметом обсуждения стали нападение на двух танкеров в Оманском заливе. Кроме того, господин Помпео в ходе обсуждений заявил, что США продолжат помогать Ираку в создании его сил безопасности

В августе 2018 года США ввели против Ирана новый пакет санкций: он касался операций с иранской национальной валютой и госдолгом, торговли драгметаллами, автомобильного сектора, импорта в США иранских продуктов. В ноябре США также ввели эмбарго на импорт иранской нефти. В марте 2019-го Вашингтон на год продлил санкции против Ирана.

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