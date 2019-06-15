Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина завершает рассказ о прохладительных напитках сезона.

В самом конце нашего летнего обзора напитков поговорим об ice tea. Тем, кто любит чай со льдом, можно посоветовать искать его в паназиатских заведениях. Несмотря на то, что мода на холодный чай возникла как раз-таки в западном полушарии, а еще точнее, в Америке, где из-за жаркого климата индийский чай пили горячим только во время простуды, а все остальное время подавали со льдом и лимоном.

Главным фаворитом нынешнего сезона стал японский чай-матча, он же маття — зеленый порошковый чай. В J’pan баре подготовили целую серию летних напитков с матча, а именно матча юдзу роза, манго маракуйя и айс матча латте. Алкогольные версии с мачта можно попробовать в «Китайской грамоте», где подают коктейль «Лао Цзы» с кашасой на лайме, матча, ананасом и имбирным ликером. А в «Китайской забегаловке» есть коктейль «Мей» с холодным чаем каркаде из лепестков гибискуса, писко и сливой.

На базе каркаде готовится и тибетский ice tea в Magura Asian Bar. Разумеется, в нем нет ни масла яка, ни солм, зато, кроме каркаде, есть чай саган дайля, пюре личи, сахарный сироп и сок лимона. Готовится этот ice tea в шейкере. Самым европейским напитком этого лета пока остается холодный черный чай с фрешем из цитрусовых, шалфеем и медом алое в «Бургер & Пицетта». Кстати, там же есть грейпфрутовый шприц, базиликовый мул и ананасовая сангрия.